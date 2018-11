May er «svært lei seg» for ministeravgangene

utenriks

Den hardt pressede britiske statsministeren stilte opp i LBC Radio fredag formiddag, der hun svarte på spørsmål fra innringere.

May sa blant annet at hun er svært lei seg for at ministrene Dominic Raab og Esther McVey har sluttet. På spørsmål om hun fortsatt ønsker miljø- og fiskeriminister Michael Gove i sin regjering, sa hun at hun ønsker at alle ministrene fortsetter.

Spekulasjonene har gått høyt om at Gove kan bli den neste som trekker seg i protest mot utkastet til brexit-avtale som er forhandlet fram.

May ble også spurt om hun kunne forsikre om at hennes allierte i nordirske unionistpartiet DUP ikke vil stanse brexit-avtalen i Parlamentet.

– Hvert parlamentsmedlem må se på behovet for å oppfylle utfallet av folkeavstemningen, og stemme i tråd med nasjonens interesser, svarte May.

Hun avviste å ha hatt noen «amper utveksling» med DUPs leder Arlene Foster, etter meldinger om at partiet ville kreve hennes avgang.

Hun innrømmet også at reglene som vil gjelde for Nord-Irland vil være noe annerledes enn dem som gjelder for resten av Storbritannia, men slo fast:

-Vi opprettholder integriteten til Det forente kongedømmet.

Utkastet til brexit-avtale har fått hard kritikk fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Hun har sagt at det bringer Skottland ut av det indre markedet, mens Nord-Irland i praksis fortsatt vil være en del av det.

(©NTB)