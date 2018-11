Politiet fant løve i Lamborghini i Paris

utenriks

Løveungen heter Putin, men går også under navnet Dadou. Den er under to måneder gammel og ville trolig ha dødd av dårlig stell dersom politiet ikke hadde stanset bilen og reddet kattedyret mandag, ifølge Fondation 30 Millions d'Amis, en fransk dyrevernsorganisasjon som nå har overtatt løven.

– Dette var en Lamborghini, en kjempeflott grønn Lamborghini, og politiet oppdaget at fyren inne i bilen hadde denne ungen. De stanset ham, tok bilen og ungen, og vi kom til stedet for å ta med oss dyret, sier organisasjonens leder Reha Hutin til AP onsdag.

Organisasjonen går nå til søksmål mot bilføreren, som ble pågrepet av politiet.

En veterinærundersøkelse viser at løveungen var i en svekket tilstand, har et problem med et av bakbeina og brukket hale.

– Det er hundrevis av unger der ute på ulovlig vis. Man kan kjøpe en løveunge billigere enn en hund. Det koster 300 euro og de blir kjøpt fra sirkus, sier Hutin.

– Det er en katastrofe. De får disse ungene og tar selfier med dem i sosiale medier, sier Hutin, som tror trenden har spredt seg fra Golf-landene til Frankrike.

– Rike folk i Golfen poserer med løveunger og tar bilder av seg i bilen. Når de er blitt voksne, kastes de ut. Det grusomme er at dette nå skjer i Frankrike. Vi har reddet fire unger de siste seks månedene fordi de går fram på denne måten, sier Hutin.

