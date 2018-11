Israels forsvarsminister trekker seg i protest mot våpenhvile med Hamas

utenriks

I en kommentar til mediene onsdag sier Lieberman at våpenhvilen er et knefall for terror.

– Det kan ikke bety noe annet. Det vi nå gjør som stat, er å kjøpe oss kortsiktig ro. Prisen er alvorlig svekkelse av landets sikkerhet på lang sikt, sier Lieberman. Han går inn for snarlig nyvalg i Israel.

Forsvarsministerens avgang betyr en svekkelse av koalisjonsregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu, der innflytelsen til små og store er omhyggelig balansert.

Netanyahu vil inntil videre fungere som forsvarsminister. Neste regulære valg skal først bli holdt i november 2019.

Ikke nyvalg

En talsmann for regjeringspartiet Likud avviser alt snakk om nyvalg. Han viser til at statsministeren selv vil skjøtte forsvarsministerens oppgaver inntil videre og at det ikke er riktig å snakke om nyvalg midt i en utsatt sikkerhetspolitisk situasjon.

Statsministeren vil ikke kommentere detaljer i våpenhvileavtalen, men sier at fienden tryglet og ba om avtalen og at opinionen i krisesituasjoner ikke alltid kan få fullt innsyn.

Hamas feirer avgangen til Lieberman som en seier, og tusenere av innbyggere på Gazastripen strømmet jublende ut i gatene.

– Liebermans avgang er en erkjennelse av at Israel ikke har lykkes i å konfrontere den palestinske motstandsbevegelsen. Gazas standhaftighet har sendt politiske sjokkbølger inn i Israel, sier Hamas-talsperson Sami Abu Zuhri.

Knappest mulig flertall

Lieberman bekrefter at også at hele hans parti trekker seg fra koalisjonen. Dette innebærer at Netanyahu bare har et flertall i Knesset på én representant. Det sterkt ortodokse partiet til Lieberman, Yisreal Beitenu, har i dag fem plasser i nasjonalforsamlingen.

Lieberman krever en langt hardere respons mot Hamas etter de siste dagenes masseoppskyting av flere hundre raketter mot Israel fra Hamas-kontrollert område på Gaza, det mest omfattende angrpepet siden den nesten to måneder lange krigen i 2014.

.Lieberman er også sterk motstander av at Israel aksepterte at Qatar forsynte Gaza med hjelpesendinger til over 100 millioner kroner i forrige uke.

Våpenhvile ser ut til å holde

Tross den politiske uroen i Israel så våpenhvilen mellom Israel, Hamas og andre militante palestinske grupper stort sett ut til å holde onsdag ettermiddag.

En palestiner ble skutt og pågrepet av israelske styrker onsdag formiddag etter å ha nærmet seg grensegjerdet på Gazastripen med kniv, tang, og granater. Granatene ble kastet mot israelsk område, men ingen av dem eksploderte.

Hendelsen var den første siden våpenhvilen ble inngått tirsdag kveld.

(©NTB)