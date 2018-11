31 bekreftet døde i brannene i California

utenriks

Antallet omkomne etter brannene i den amerikanske delstaten fortsetter å øke. Søndag kveld opplyste myndighetene at ytterligere seks personer er bekreftet omkommet etter brannene. Totalt har 29 personer omkommet i den store brannen nord i California, samt to personer i Los Angeles.

Sheriff Korey Honea i Butte fylke, der byen Paradise ble utslettet i brannen, sier 228 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Fem av de omkomne ble funnet døde i boliger og den sjette ble funnet i en utbrent bil, opplyser sheriffen. Det er ventet at antallet omkomne vil fortsette å stige.

Identifisere omkomne

Det arbeides nå med å identifisere alle omkomne etter brannene, som er de mest ødeleggende California har opplevd.

I Paradise, hvor 27.000 har mistet hjemmene sine, jobber fem team med å søke etter overlevende. Andre eksperter skal også identifisere de døde. Med seg har de en mobil DNA-lab som skal undersøke levningene som er funnet etter de omkomne. I noen av tilfellene er bare beinrester eller fragmenter av bein som er igjen, har Korey Honea forklart tidligere.

Tre branner

Tre store skogbranner dekker nå over 1.000 kvadratkilometer både nord og sør i delstaten, og sterk vind i området har gjort slukningsarbeidet vanskelig for brannmannskapene. Ifølge myndighetene vil det ta lang tid før de vil få brannene under kontroll.

300.000 i delstaten fikk beskjed om å evakuere da brannene startet, fleste av dem sør i California.

Californias dødeligste skogbrann var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet.

