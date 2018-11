Åtte drept i kamper på Gaza

utenriks

I tillegg er sju personer såret i den samme skuddvekslingen, som foregikk øst for Khan Yunis på den sørlige Gazastripen, opplyser palestinske helsemyndigheter. Kilder i Røde Kors bekrefter at det er drepte.

Statminister Benjamin Netanyahu, som var i Paris i forbindelse med markeringene for slutten av første verdenskrig, besluttet å returnere tidligere enn planlagt søndag på grunn av det som skjedde.

– Millitær leder drept

En israelsk offiser er blant de drepte i kampene, og en annen offiser er blant de skadde, opplyser det israelske forsvaret, som bekrefter skuddvekslingen. De sier videre i en uttalelse at alle de israelske soldatene som var i Gaza, er tilbake i Israel.

Også en lokal leder av den militære fløyen til Hamas skal være blant de drepte, opplyser et lokalt sykehus.

Den militære fløyen til Hamas sier i en uttalelse at israelske styker drepte lederen om lag tre kilometer inn i Gaza.

Lokale vitner forteller at israelske militærfly skjøt mot et åpent område i nærheten av stedet der det var kamper.

Hjelpesendinger

Det er uklart hva som skal ha utløst skuddene søndag. Kort tid etterpå gikk det alarm om rakettangrep sør i Israel. Det israelske forsvaret skriver på Twitter at rakettforsvarssystemet deres har skutt ned to prosjektiler.

I forrige uke åpnet Israel for hjelpesendinger fra Qatar verdt 15 millioner dollar til Gaza, samtidig som det har vært færre demonstrasjoner langs grensa mot Israel. Netanyahu sa forrige uke at dette var en viktig avgjørelse for å unngå en humanitær krise i Palestina.

Over 220 palestinere har blitt drept av israelske soldater etter at protestene ved grensegjerdet mot Israel begynte i mars i år.

