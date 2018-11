Tysklands president deltok på fredsseremoni i London

utenriks

Mens rundt 70 stats- og regjeringssjefer var samlet til en fredsseremoni i Paris, valgte Steinmeier og May å markere dagen i den britiske hovedstaden.

Det gjorde også dronning Elizabeth (92). Statslederne for de tidligere erkefiendene Storbritannia og Tyskland var dermed sammen på hundreårsdagen for verdenskrigens slutt.

Prins Charles la ned en krans ved et krigsminnesmerke på vegne av sin mor. Også prins William, prins Harry, May og Steinmeier la ned kranser.

Steinmeier er den første tyske statslederen som er til stede under den årlige markeringen av første verdenskrigs slutt i London. Den britiske regjeringen har beskrevet hans deltakelse som en historisk handling og et uttrykk for forsoning.

Tysklands statsminister Angela Merkel deltar søndag på fredsseremonien i Paris.

(©NTB)