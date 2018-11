Trump avlyste besøk på krigskirkegård

utenriks

Etter planen skulle Trump lørdag legge ned en krans på den amerikanske krigskirkegården Aisne-Marne rundt 100 kilometer nordøst for Paris. Presidenten, som er i Frankrike for å markere at det er 100 år siden første verdenskrig tok slutt, valgte i stedet å tilbringe det meste av dagen i den amerikanske ambassadørens residens, der han bor under oppholdet.

Regn

Det regnet lett, men skyene hang tunge over Paris lørdag. Og nettopp regnværet ble oppgitt som grunn til det var vanskelig å gjennomføre den planlagte helikopterturen til minnestedet. Eller som det heter i den offisielle uttalelsen fra Det hvite hus: «[Besøket] er avlyst grunnet problemer med timeplan og logistikk som følge av været».

Forsvarssjef Joe Dunford, stabssjefen og flere medlemmer av staben i Det hvite hus reiste likevel.

Kritikk

Avlysningen har ført til skarpe reaksjoner fra flere som ikke er særlig imponert over endringene i presidentens planer.

– Det er utrolig at en president reiser til Frankrike for denne viktige markeringen og så blir på hotellet og ser på TV i stedet for å vise sin respekt overfor de amerikanerne som ofret livet i Frankrike for seieren som ble sikret for 100 år siden, skriver David Frum, en tidligere taleskriver for George W. Bush, på Twitter.

– Trump klaget over å måtte stå i regnet og tale etter massakren i Pittsburgh, fordi det ødela sveisen hans. Nå lar han være å hedre USAs falne i første verdenskrig og blir på hotellrommet på grunn av litt regn, skriver gruppen VoteVets.

Andre sammenligner Trump med sin forgjenger – og det er ikke til Trumps fordel.

– I motsetning til Trump, lot ikke Barack Obama seg stanse av litt regn da han hedret våre falne på veterandagen, sier en tidligere tjenestemann i forsvarsdepartementet Pentagon.

Alternativ

Ben Rhodes, som var visesikkerhetsrådgiver for nettopp Obama sier Trump «blåser i å ære de amerikansk soldatene som døde for oss». Han mener det burde vært lagt en reserveplan i tilfelle dårlig vær.

– Det finnes alltid et alternativ i tilfelle regn. Alltid.

Kilder i Det hvite hus støtter derimot presidenten og sier det ikke er så enkelt å stable på plass et alternativ, ettersom titalls kjøretøyer er involvert og må koordineres for å ivareta sikkerheten dersom presidenten skal reise med bil.

Etter planen skal Trump besøke en annen kirkegård søndag, på dagen 100 år etter våpenhvilen som avsluttet den fire år lange krigen.

