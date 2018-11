Erdogan: Flere land har fått opptak av Khasoggis død

utenriks

Også tjenestemenn fra Frankrike og Tyskland har hørt opptakene, sier Recep Tayyip Erdogan, som for første gang går offentlig ut og bekrefter at det finnes opptak av drapet på det saudiarabiske konsulatet.

Presidenten fortsetter å legge press på Saudi-Arabia og sier landet må «opptre redelig» og avsløre hvem som var ansvarlige på drapet på den regimekritiske journalisten 2. oktober.

– Vi har gitt dem opptakene. Vi har gitt dem til Saudi-Arabia, USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. De har alle fått dem. Saudiaraberne har hørt samtalene og de vet. Det er ingen grunn til å skape et vrengebilde. De vet hvem av de 15 som er drapsmannen eller –mennene, sier Erdogan.

De 15 han viser til er de påståtte medlemmene av et drapslag som kom til konsulatet i Istanbul, der Khashoggi – som var der for å få papirer så han kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede – ble drept før liket ble fjernet. Ulike versjoner sier at liket ble partert og/eller oppløst med syre.

CIA-direktør Gina Haspel er en av dem som skal ha hørt opptaket da hun besøkte Istanbul forrige måned.

Saudi-Arabia nektet lenge for det hele og sa Khashoggi forlot ambassaden i live. Senere endret de forklaring og sa han døde i et basketak på konsulatet. Landet har dereteter innrømmet at bevismateriale Tyrkia ha lagt fram tyder på at drapet bærer preg av å ha vært planlagt: Den siste forklaringen antas å ha vært ete forsøk på å dempe kritikken fra resten av verden.

Tyrkia har krevd 18 siktede utlevert fra Saudi-Arabia, der de er pågrepet. Det inkluderer de 15 medlemmene av den påståtte dødsskvadronen. Saudi-Arabia sier drapet var en uautorisert operasjon av agenter som gikk ut over sine fullmakter.

