Mann over bord fra Stena Saga

utenriks

Redningsleder Anders Lännholm ved den svenske hovedredningssentralen bekrefter hendelsen overfor VG litt etter klokken 3 natt til lørdag.

– Vi fikk varsel klokken 2.30 om at en person hadde falt fra skipet. Det er snakk om en mann, og det var flere vitner til hendelsen, forklarer Lännholm. Den savnede skal ha falt fra et dekk rundt 20 meter over vannflaten. Lännholm sier det ikke er kommet opplysninger som tilsier at mannen skal ha blitt dyttet.

Klokken 5.30 opplyser den svenske hovedredningssentralen at søket så langt har vært resultatløst, men at det fortsatt pågår.

– Fire større fartøy deltar i letingen, i tillegg til en losbåt, et kystvaktskip og en båt fra redningsselskapet. Det er også et helikopter med i søket, sier kommunikasjonsmedarbeider Nina Brundin ved hovedrednignssentralen i Göteborg til NTB.

Stena Saga har fått instruks om å holde seg i området utenfor Fjällbacka og har deltatt i søket hele natten. Også København-båten Crown Seaways og Kiel-fergen Color Magic har sluttet seg til søket.

Pressesjef Jesper Waltersson i Stena Line sier til VG at rederiet samarbeider med redningstjenesten for å finnen den savnede mannen.

(©NTB)