Avslutter søket etter nordmann som falt fra danskebåten

– Vi har gjennomført et grundig søk i seks timer, uten funn. Nå er vi enige med politiet om å avslutte søket, sa talsperson Nina Brundin i det svenske Sjöfartsverket til VG i 8.20-tiden.

Letingen har pågått utenfor Fjällbacka i Bohuslän. Den savnede mannen falt i vannet fra et dekk rundt 20 meter over vannflaten. Den svenske Kustbevakningen fikk melding om ulykken klokken 2.30.

– Det fryktes at personen da hadde vært i vannet i rundt 20 minutter, sier Brundin til Strömstads Tidning.

Pressesjef Jesper Waltersson i Stena Line opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at den savnede mannen er norsk. I området hvor han falt til sjøs, er det bare rundt ti grader i vannet. Stena Saga fikk instruks om å holde seg i området utenfor Fjällbacka og har deltatt i søket hele natten. Også København-båten Crown Seaways og Kiel-fergen Color Magic deltok i letingen. Det har også en losbåt, et kystvaktskip, en båt fra Redningsselskapet og et helikopter.

Flere vitner skal ha sett at mannen falt over bord. Dårlig vær har gjort letearbeidet vanskelig.

