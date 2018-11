Nesvik til EU: – Snøkrabben tilhører Norge

utenriks

Frp-statsråden forteller at han ga Vella klar beskjed om hvordan Norge oppfatter den fastlåste konflikten med EU om fangst av snøkrabbe i farvannene utenfor Svalbard.

– Snøkrabben tilhører Norge. Det er norsk sokkel. Det har ingenting med Svalbardtraktaten å gjøre, det har med kontinentalsokkelen å gjøre, sier Nesvik til NTB.

Fiskeriministeren sier han forventer at ingen nye EU-båter kommer til Svalbard for å drive med det som i hans øyne er ulovlig fangst.

– Hvis så skjer, vil de bli brakt til land og straffeforfulgt, advarer han.

Bakteppet for konflikten er at Norge nekter europeiske fartøyer å fange snøkrabbe i farvannene utenfor Svalbard. Det provoserer EU, som mener Svalbardtraktaten fra 1920 gir europeiske fiskere rett til å fange like mye snøkrabbe i disse farvannene som norske fiskere. EU har derfor gitt egne fangstlisenser til europeiske fartøyer, uten norsk samtykke.

Nesvik mener ballen nå ligger hos EU.

– EU må skifte posisjon. De kan ikke holde på med å skrive ut det jeg mener er ulovlige lisenser til å fiske på norsk sokkel, på samme måte som vi ikke sender norske bønder for å høste druer i Champagne, sier han.

