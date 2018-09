Tidligere Trump-rådgiver dømt til 14 dagers fengsel i Russland-sak

utenriks

Papadopoulos var spesialrådgiver for utenriksspørsmål hos Trump. Dommer Randolph Moss slo fredag fast at Papadopoulos har løyet i en etterforskning viktig for den nasjonale sikkerheten og satt egne interesser foran nasjonens.

Dommeren har i tillegg til de 14 dagene i fengsel dømt Papadopoulos til en bot på 9.500 dollar og 200 timers samfunnstjeneste. Dommen ble avsagt i en føderal domstol i Washington.

– I januar 2017 gjorde jeg en forferdelig feil som jeg betalte dyrt for. Jeg skjemmes. Jeg var ung og ambisiøs, sa Papadopoulos i retten.

Dommeren sa han tok hensyn til Papadopoulos' «ektefølte anger» da han idømte ham en relativt kort fengselsstraff, i lys av at strafferammen var flere måneders fengsel.

Først ut

Spesialetterforsker Robert Mueller står bak saken mot 31 år gamle Papadopoulos i forbindelse med granskingen om russisk innblanding i presidentvalgkampen i 2016 og angivelige forbindelser til Trumps valgkamp. Papadopoulos er det første medlemmet av Trumps valgkampstab som blir dømt som følge av den pågående granskningen av kontakt med russere.

Papadopoulos skal ha blitt orientert av en russisk professor i Europa med bånd til Kreml om at Russland satt på tusenvis av eposter som ville være skadelige for Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Han erkjente i fjor at han hadde forklart seg uriktig til etterforskere og har etter dette samarbeidet med myndighetene. I et intervju med The Times i forrige uke forklarte han hvorfor han hadde løyet til FBI.

– Jeg ønsket å distansere meg så mye som mulig – og Trump og kampanjen – fra det som sannsynligvis var en ulovlig handling eller farlig informasjon. Jeg følte aldri at jeg gjorde noe som gikk imot mitt lands interesser, sa han.

Flere på vei

Papadopoulos har nå samarbeidet i mer enn ett år med spesialrådgiver Mueller. Han har blant annet vitnet om at viktige medlemmer av valgkampstaben oppfordret ham til å bygge nære bånd med Russland i 2016. Det gjorde de etter at han fortalte dem at Moskva hadde – og kunne være villig til å dele – drittpakkestoff om Trumps valgkonkurrent Hillary Clinton.

Dette materialet er kjernen i Muellers arbeid, som i økende grad sirkler inn Trump og hans nærmeste. Av de 35 menneskene og institusjonen som er så langt er dratt inn i saken, er Papadopoulos en av fem som har erkjent skyld og den andre som blir dømt.

Tidligere valgkampleder for Trump, Paul Manafort, ble nylig funnet skyldig åtte av ti tiltale punkter, men disse dreide seg om svindel, skatteunndragelser og økonomiske lovbrudd begått før han ble en del av apparatet rundt Trumps valgkamp. Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen innrømmet i forrige måned brudd på loven om valgkampfinansiering og skattesvindel.

