Giuliani sier Trump ikke vil svare på spørsmål om hindring av rettsvesenet

Det vil ikke bli aktuelt for president Donald Trump å svare på spørsmålene verken skriftlig eller muntlig, sier advokat Rudy Giuliani til AP torsdag.

To dager tidligere åpnet spesialetterforsker Robert Mueller for å la Trump forklare seg skriftlig på spørsmål rundt mulig kontakt mellom Trumps valgkampapparat og Russland i 2016. Det er altså spørsmålene knyttet til hvorvidt Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, blant annet ved å sparke FBI-sjef James Comey i fjor, hans advokat nå opplyser at presidenten ikke vil svare på.

Giuliani skal imidlertid ha svart Mueller med at Trump er villig til å svare på øvrige spørsmål som knytter seg til den mulige russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen. Spørsmålene skal besvares skriftlig, og Giuliani stiller strenge kriterier for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Selv har ikke Trump, som tidligere har sagt seg villig til å besvare alle spørsmål under ed, kommentert sin advokats utspill.

Mueller har standhaftig gravd seg stadig dypere ned i påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne, der hensikten med et samarbeid skal ha vært å sverte motkandidat Hillary Clinton før valget.

Trump har hevdet at spesialetterforskerens arbeid er ulovlig. Han har den siste tiden mast på justisminister Jeff Sessions for at han skal finne en måte å stanse Mueller på.

