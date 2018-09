Brasiliansk presidentkandidat alvorlig skadd etter knivangrep

utenriks

Høyrepopulisten Bolsonaro deltok på et valgmøte i byen Juiz de Fora nord for Rio de Janeiro torsdag da han ble stukket i mageregionen.

Sønnen Flavio Bolsonaro skrev på Twitter først at hans far hadde sluppet unna med et overfladisk sår, og at han hadde det bra. Senere kom imidlertid en ny Twitter-melding, der sønnen skriver at presidentkandidaten har alvorlige skader på leveren, en lunge og en tarm. Videre skriver han at faren har mistet mye blod.

Angriperen banket opp

Polititalsmann Flavio Santiago bekrefter overfor AP at Bolsonaro ble knivstukket, og at den antatte angriperen er pågrepet. Angriperen, som er navngitt, ble banket kraftig opp av Bolsonaros tilhengere etter angrepet, men det foreligger så langt ingen flere opplysninger, uttaler Santiago.

– Dette er en trist hendelse, heter det i en uttalelse fra president Michel Temer.

Ligger godt an

Det er valg i Brasil 7. oktober, og Jair Bolsonaro ligger foreløpig på andreplass på meningsmålingene. Den mest populære kandidaten er tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva, men ettersom Lula sitter fengslet for korrupsjon, er det tvilsomt om han får lov å stille. Dermed er Bolsonaro favoritt til å vinne valget.

Jair Bolsonaro har sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og han har uttrykt seg svært kritisk både om homofile og om svarte. Han er tidligere militær og har uttalt seg fordelaktig om militærregimene som styrte Brasil på 1960- og 1970-tallet.

(©NTB)