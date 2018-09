Tyfonen Jebi tok ti liv i Japan

utenriks

Flere tusen mennesker ble onsdag evakuert med busser og båter fra den internasjonale lufthavna Kansai.

Da uværet herjet som verst, krasjet et tankskip inn i en bro som går ut til øya hvor flyplassen ligger. Broen fikk store skader, og rundt 3.000 mennesker ble isolert på øya.

Kjelleren og deler av rullebanen på flyplassen ble oversvømt, og det er ikke kjent når den kan åpne igjen.

Tyfonen Jebi rammet kysten sørvest i Japan tirsdag. Her ligger Osaka, en av verdens største byer, og noen av Japans viktigste industriområder.

Vindkast på 60 meter per sekund ble registrert, mens den vedvarende vindstyrken lå på 45 meter per sekund. Tak ble revet av bygninger, store kraner veltet og lastebiler ble blåst over ende. 33 meter per sekund regnes som grensen for orkan.

Minst ti mennesker er bekreftet omkommet som følge av uværet. I tillegg er over 600 skadd, ifølge lokale medier. Over 400.000 var onsdag fortsatt uten strøm.

I sommer ble Japan først rammet av rekordkraftig regn og flom, og deretter de høyeste temperaturene som noen gang er registrert i landet. Flere hundre mennesker døde i flommen og hetebølgen.

