Ny eksplosjon etter angrep mot treningssenter i Kabul

utenriks

Angrepet skjedde i en del av byen som i hovedsak er befolket av sjiamuslimske afghanere. Minst fire mennesker ble drept og 18 såret.

Rundt en time etter de første meldingene om selvmordsbombingen, rammet en ny eksplosjon i nærheten av bryteklubben. Skadeomfanget er uklart.

– Det var sikkerhetsstyrker, folk og journalister i nærheten. Vi vet ikke hva som har skjedd eller om noen er drept eller såret, sier politiets talsmann Hashmat Stanikzai.

Kort tid tidligere opplyste han at sårede blir hentet ut av treningssenteret. På sosiale medier forteller afghanere at selvmordsbomberen drepte sikkerhetsvaktene før han gikk inn og sprengte seg selv blant et stort antall idrettsfolk.

Ingen gruppe tok umiddelbart på seg ansvaret for angrepet, men IS' afghanske fløy har stått bak en rekke grufulle selvmordsangrep mot sivile sjiamuslimer.

(©NTB)