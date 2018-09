New York Times publiserer usignert kronikk fra høytstående Trump-medarbeider

utenriks

Avisen beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen». Avisen skriver før kronikken starter at det er et uvanlig steg å publisere en usignert kronikk, men at det gjøres for å beskytte vedkommendes identitet og fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Budskapet er overordnet, innleder avisen.

I kronikken skriver vedkommende at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler og at «vi forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Forfatteren hevder også at «det var tidlig hvisking innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten, som legger til:

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det handler om arbeidet til et fungerende statsapparat.

