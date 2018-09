USA kaller inn Sikkerhetsrådet til Syria-møte

utenriks

USA kaller inn til møtet for å diskutere risikoen for at syriske styrker med russisk støtte vil bruke kjemiske våpen mot opprørere og sivile, sa Haley på en pressekonferanse i New York tirsdag.

– Dere ser at president Trump sier til Iran, Russland og Assad: Ikke gjør det. Ikke la et kjemisk angrep rammet folket i Idlib, sier hun og gjentar at USA kommer til svare raskt dersom noe slikt skulle skje.

USA har for tiden presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. USA har to ganger tidligere angrepet syriske militærmål som svar på antatte giftgassangrep. Bashar al-Assad nekter for at hans styrker noen gang har brukt kjemiske våpen.

Idlib er det siste store opprørskontrollerte området i Syria, og det fryktes at en storoffensiv fra regimet er på trappene. Russiske kampfly gjenopptok tirsdag luftangrepene mot opprørere i provinsen, ifølge aktivister.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura ba tirsdag presidentene i Russland og Tyrkia, som støtter henholdsvis regimet og opprørerne, om å snakke sammen for å hindre en militæroffensiv i Idlib-provinsen.

