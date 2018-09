Lederen av Haqqani-nettverket er død

utenriks

Det er nettverkets allierte i Taliban i Afghanistan som tirsdag melder at Jalaluddin Haqqani er død, 79 år gammel, etter en lang kamp mot sykdom.

Jalaluddin Haqqani grunnla nettverket som bærer hans navn i 1970-årene, og fungerte som øverste leder i flere tiår.

I uttalelsen fra Taliban heter det at Jalaluddin «var en av de store, framtredende personlighetene innen hellig krig fra denne epoken».

Haqqani kjempet den USA-støttede kampen mot den sovjetiske invasjonen av Afghanistan på 1980-tallet. Han oppnådde da anerkjennelse for sin organisasjon og tapperhet, og ble lagt merke til av CIA, og fikk til og med et personlig besøk fra den amerikanske kongressmannen Charlie Wilson.

Haqqani-nettverket gis skylden for å ha introdusert selvmordsbombinger i Afghanistan og anklages for å stå bak angrepet mot Kabul Serena Hotel i januar 2008, der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.

Jalaluddin hadde nære bånd til blant andre Osama bin Laden og var minister i Taliban-regimet i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani, sønnen hans, leder nå det fryktede Haqqani-nettverket, som samarbeider med Taliban. Sønnen er også nestleder i Taliban. Det gikk allerede for tre år siden rykter om at Haqqini var død, noe som da ble benektet av Taliban, men da ble det opplyst av kilder at han hadde overlatt styringen av nettverket til Sirajuddin.

