Kaotisk høring av ny dommer til Høyesterett

Høringen er et ledd i godkjenningen av president Trumps kandidat til den ledige stillingen som dommer i høyesterett. Men starten på tirsdagens møte var alt annet enn ryddig.

Demokratene klaget over at nødvendige dokumenter først var oversendt fra Det hvite hus mandag kveld og at de ikke hadde hatt tid til å gå gjennom rundt 40.000 sider.

Den ene demokraten etter den andre tok ordet i Senatets justiskomité for å protestere mot den forserte saksgangen og at alt materialet kom i 12. time.

– Jeg går inn for at vi utsetter prosessen, sa senator Richard Blumenthal.

Senator Cory Brooker lurte på hva i all verden det er som gjemmer seg i papirmengden, siden det haster så for republikanerne med å få Brett Kavanaugh godkjent.

