Dansk politi innfører forbud mot kriminell gjeng

utenriks

I forbindelse med at Riksadvokaten har gitt grønt lys for at den danske domstolen kan føre sak mot Loyal to Familia for å gjøre gjengen ulovlig, har politiet i København innført et landsdekkende forbud mot gjengen.

Forbudet trer i kraft tirsdag og gjelder fram til rettssaken er ferdig behandlet.

Politiet i København skriver i en pressemelding at det etter straffeloven nå er straffbart å være en del av gjengen. Helt konkret betyr forbudet at det ikke er lov til å bære eller anvende gjengens kjennetegn i det offentlige rom.

