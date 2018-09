Suu Kyi blir bedt om å løslate Reuters-journalister

utenriks

EU, USA, Storbritannia og menneskerettsgrupper var raskt ute med å fordømme dommen, og de krever i likhet med FN at journalistene slippes fri.

– Vi er ekstremt skuffet over denne dommen, og vi ber om at journalistene løslates umiddelbart, sier britenes statsminister Theresa May gjennom sin talsperson.

Det er en mørk dag for pressefriheten i Myanmar, fastslår organisasjonen Reportere Uten Grenser.

– Denne svært urettferdige dommen, som kommer på slutten av en farse av en rettssak, stiller alvorlige spørsmål ved Myanmars overgang til demokrati, sier generalsekretær Christophe Deloire i en uttalelse.

Appellen er rettet direkte til regjeringssjef og tidligere fredsprisvinner Aung San Suu Kyi.

– Når rettssystemet tydelig er i hendene på regjeringen i denne saken, ber vi om at landets øverste myndighet, og vi begynner med regjeringens leder Aung San Suu Kyi, løslater disse journalistene, hvis eneste forbrytelse var å gjøre jobben sin, sier han.

Felle

De to Reuters-journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) jobbet med å avdekke overgrep i delstaten Rakhine og drapene på den muslimske rohingyaminoriteten da de ble pågrepet i desember i fjor.

FNs nye menneskerettssjef Michelle Bachelet sier hun er sjokkert over dommen.

– Rettssaken er en parodi på rettferdighet, og jeg ber myndighetene i Myanmar løslate dem så snart som mulig, sier Bachelet.

Journalistene ble kjent skyldig i besittelse av hemmeligstemplede dokumenter med statshemmeligheter. De har forklart at de ble lurt i en felle ettersom de fikk dokumentene av politiet rett før pågripelsen.

– Sint reaksjon

Saken er enda en stygg ripe i lakken for Suu Kyi. Den amerikanske diplomaten Bill Richardson, som inntil nylig var en av hennes fortrolige, hevder at hun stemplet de to som forrædere da han forsøkte å ta opp saken.

– Suu Kyis svar var fullt av sinne, og hun refererte til journalistene som forrædere, sier Richardson til nyhetsbyrået AFP.

Like etter uoverensstemmelsen med Suu Kyi forlot han vervet han hadde i en internasjonal rådgivingskomité vedrørende rohingya-krisen ettersom han mente komiteen ble brukt til å dekke over krisen.

Norsk ambassade beklager

Også den pensjonerte thailandske ambassadøren Kobsak Chutikul var til stede på møtet. Han sier at stemningen var svært anspent.

– I den voldsomme diskusjonen vil jeg ikke avvise at ordet ble brukt, sier Chutikul, som også trakk seg fra komiteen.

Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjon på dommen fra regjeringen i Oslo, men Norges ambassade i Yangon beklager dommen på sin Facebook-side.

– Norge beklager dypt dommen mot Reuters-journalistene U Wa Lone og U Kyaw Soe Oo. Vi ber Myanmar opprettholde pressefriheten, respektere grunnleggende menneskerettigheter og respektere rettssikkerheten, skriver ambassaden på Facebook.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström kaller dommen urovekkende.

– De jobbet for å få fram sannheten om overgrepene i delstaten Rakhine og bør slippes fri umiddelbart, skriver hun på Twitter.

FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter at over 700.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh i fjor.

(©NTB)