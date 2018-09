Jemens hardt pressede regjering lover lønnsstigning

utenriks

I over ett år har regjeringen, som er basert i havnebyen Aden og Saudi-Arabia, vært ute av stand til å betale lønninger i det svært fattige og krigsherjede landet.

Samtidig har levekostnadene økt markant som følge av at verdien på den lokale valutaen har mistet to tredeler av sin verdi i forhold til verdien på dollar siden Saudi-Arabia gikk inn på regjeringens side i krigen mot houthi-opprørerne i 2015.

I et regjeringsmøte i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh søndag kveld ble det ifølge nyhetsbyrået Saba besluttet å øke lønningene til offentlig ansatte tjenestemenn, samt gi pensjonistene og konsulenter for myndighetene mer å rutte med.

Det er ikke klart når lønnsøkningen vil tre i kraft.

Opptøyer og protester

Avgjørelsen kom noen timer etter at hundrevis av mennesker demonstrerte i havnebyen Aden sør i landet, som fungerer som regjeringens hovedstad etter at den ble jaget bort fra hovedstaden Sana av houthi-opprørere i 2014.

Flere av demonstrantene brant bildekk og sperret veier. Protestledere har oppfordret til fortsatte demonstrasjoner og sivil ulydighet så lange regjeringen ikke kommer med tiltak som kan hjelpe millioner av innbyggere som strever med overleve.

Den økonomiske situasjonen er også forverret av at regjeringens støttespillere i den saudiledede koalisjonen har innført en blokade mot internasjonale havner og flyplasser. De fleste innbyggerne i Jemen har nå verken råd til basisvarer eller vann på flasker.

Flyttet sentralbanken

I januar kunngjorde Saudi-Arabia at landet ville gi 2 milliarder dollar i kapital til Jemens sentralbank. Dette førte til et lite oppsving for valutaen, men deretter sank verdien med 36 prosent.

I 2016 mistet over en million statsansatte jobbene sine som følge av at president Aberabbo Mansour Haid flyttet sentralbanken fra Sana til Aden.

Houthiene driver nå sin egen sentralbank i hovedstaden.

Krigen i Jemen har ført til det FN omtaler som verdens største humanitære krise. Tre av fire innbyggere er i dag helt avhengig av nødhjelp, og 8,4 millioner er rammet av matmangel og risikerer å sulte.

