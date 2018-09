Mistanke om at amerikanske diplomater ble skadet av mikrobølgevåpen

utenriks

Avisen viser til flere leger og forskere som mener at det ukonvensjonelle våpenet kan ha ført til symptomene som siden slutten av 2016 har rammet over 30 amerikanske diplomater og familiemedlemmer på Cuba og i Kina.

Mikrobølgevåpen ble ikke nevnt som en mulig årsak i en medisinsk rapport som ble utgitt i mars, og som var basert på undersøkeler av 21 berørte diplomater.

Men studiens ledende forfatter, Douglas H. Smith, sier nå at forskernes sterkeste mistanke er at skadene nettopp er påført ved hjelp av mikrobølgestråling.

De er også blitt stadig sikrere på at diplomatene har fått hjerneskader.

– Alle var relativt skeptiske først, og alle er nå enige om at det er noe der, sier Smith, som leder et senter for hjernskade ved Universitet i Pennsylvania.

Mikrobølger kan helt uten synlige tegn føre til at offeret hører smertefulle høye smell og lyder. Våpenet er utviklet for å brukes til en form for psykologisk krigføring og er ment å svekke motstanderen.

Ifølge The New York Times fryktet USA under den kalde krigen at Russland forsøkte å omdanne mikrobølger til skjulte våpen for å kontrollere folks hjerner. I nyere tid har også det amerikanske militæret forsøkt å utvikle mikrobølgevåpen.

(©NTB)