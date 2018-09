Russisk passasjerfly krasjlandet i Sotsji – 18 skadd

utenriks

En ansatt på flyplassen døde av hjerteinfarkt idet han hjalp passasjerene ut av det brennende flyet. Brannen ble slukket i løpet av 8 minutter, opplyser flyplassmyndighetene.

Det var et fly fra det russiske flyselskapet UTair av typen Boeing 737 som krasjlandet. Etter å ha sklidd av rullebanen, kjørte det inn i et gjerde og ble liggende i et elveløp. Det var 164 passasjerer og et mannskap på seks om bord i flyet.

Årsaken til ulykken er ukjent og skal granskes. Det var kraftig regn og tordenvær da flyet landet etter å ha tatt av fra Moskva noen timer tidligere.

(©NTB)