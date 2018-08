Seks av ti er misfornøyde med Trumps innsats

utenriks

Målingen er utført på vegne av Washington Post og ABC News. Den viser også at 49 prosent av de spurte mener at Kongressen bør begynne en riksrettsprosess som fører til at Trump må gå av, mens 46 prosent er imot dette.

Et klart flertall, 63 prosent, sier dessuten at de støtter Robert Muellers Russlands-etterforskning, mens hele 64 prosent sier at Trump ikke bør sparke justisminister Jeff Sessions.

I en lignende måling i april sa 56 prosent at de var misfornøyd med Trumps innsats, mens 40 prosent var fornøyd.

Et lite flertall, 53 prosent, mener at Trump har forsøkt å blande seg inn i Muellers etterforskning på en måte som innebærer at han forsøker å hindre rettsforfølgelse.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 26. -29. august, i uka etter at Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, ble dømt for bank- og skattesvindel, og etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg skyldig og trakk presidenten inn i utbetalingen av hysj-penger til to kvinner som Trump angivelig har hatt seksuelle forhold til.

At det har gått fire måneder siden siste måling, betyr at det er vanskelig å knytte den økende misnøyen med Trumps innsats til spesifikke hendelser.

Trump får bedre skussmål når det gjelder sin økonomiske politikk. 45 prosent av amerikanerne er fornøyd, mens 47 prosent er misfornøyd.

(©NTB)