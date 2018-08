Putin og Erdogan møtes til samtaler i Teheran

utenriks

Det opplyser en talsmann for den russiske presidenten fredag.

Ifølge Dmitrij Peskov er det «naturlig» at Putin og Erdogan benytter møtet ikke bare til trepartssamtaler, men også til å pleie sitt bilaterale forhold.

Et viktig tema under toppmøtet i Teheran er ventet å bli den opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i Syria, som Syrias president Bashar al-Assad nå vil forsøke å gjenerobre.

Iran og Russland er Assad-regimets viktigste allierte, mens Tyrkia har støttet opprørere i Idlib og har tidligere gått inn for å fjerne Assad fra makten.

Den tyrkiske regjeringen mener at en offensiv i Idlib kan føre til en humanitær katastrofe. 3,5 millioner mennesker befinner seg nå i provinsen, mange av dem flyktninger fra andre deler av Syria.

Til tross for at Russland og Tyrkia har støttet hver sin side i krigen, har de i snart to år greid å samarbeide om en strategi som har ført til at stadig flere områder har kommet under regimets kontroll, mens opprørere er evakuert til blant annet Idlib. Samtidig har Tyrkia rykket inn i Nord-Syria og tatt kontroll over et tidligere kurdiskkontrollert område, til tross for protester fra Assad-regimet.

Tyrkia og Russland fører for tiden intense forhandlinger i et forsøk på å hindre at spørsmålet om Idlib ødelegger den skjøre alliansen mellom de to landene.

