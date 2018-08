Nicaragua utviser FN-team

utenriks

En ikke navngitt FN-tjenestemann opplyste fredag at teamet er blitt bedt om å forlate landet. Vedkommende sier også at FNs sikkerhetsråd vil diskutere situasjonen i Nicaragua 5. september.

Onsdag offentliggjorde FNs høykommissær for menneskerettigheter en rapport der myndighetene blir kritisert for å undertrykke opposisjonen både ute på gatene og i domstolene. Enkelte demonstranter risikerer å bli dømt for terror etter å ha blitt pågrepet under protestene mot president Daniel Ortega.

Regjeringen har kritisert rapporten for å være partisk. Den mener blant annet at FN ikke har tatt høyde for at regjeringens reaksjon er et svar på det som beskrives som et mislykket kupp.

