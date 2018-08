EU-kommisjonen foreslår å fjerne sommertid

utenriks

– Folk ønsker at vi gjør det, sier Juncker et intervju med tyske ZDF.

Mer enn 80 prosent av de spurte i en omfattende EU-spørreundersøkelse sier de ikke vil ha ordningen med sommertid, skrev den tyske avisen Westfalenpost onsdag. Undersøkelsen ble gjennomført fra juli til august. Over 4,6 millioner personer svarte på den, noe som er rekord for en undersøkelse fra EU. Over tre millioner av svarene kom imidlertid fra Tyskland.

Tirsdag uttalte en talsperson for EU-kommisjonen at undersøkelsen skulle gjennomgås internt før EU-kommisjonen kommer med offentlige uttalelser.

EU-kommisjonen skal senere fredag legge fram forslaget, opplyser Juncker.

– Min anbefaling til Kommisjonen er at hvis man spør borgerne om noe, så må man gjøre det borgerne sier. Vi skal fatte en beslutning i dag, og deretter vil det være opp til medlemslandene og EU-parlamentet, sier Juncker.

EU-parlamentet og medlemslandenes regjeringer har avgjørende ord i saken.

Direktivet om sommertid trådte i kraft i 2001 og fastsetter felles dato og klokkeslett for det halvårlige skiftet til sommertid i hele EU.

Ordningen med sommertid har imidlertid lengre fartstid. Den ble i sin tid innført for å spare energi under første verdenskrig.

(©NTB)