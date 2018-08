Over 1.000 demonstrerer i Chemnitz

utenriks

Demonstrasjonen torsdag skjer samtidig med at lokalpolitikere møtte i et offentlig forum for å diskutere volden i byen. En drapssak der to menn fra henholdsvis Syria og Irak er siktet, har satt sinnene i kok blant mange.

Det kom til uroligheter da 5.000 høyreorienterte innvandringsmotstandere møtte 1.000-2.000 venstreorienterte motdemonstranter i gatene mandag. Hundrevis av politifolk greide ikke å hindre at 20 mennesker ble skadd.

– Vi har fortsatt en spent situasjon. Våre tjenestemenn arbeider konsentrert, og med støtte av politi fra andre delstater og føderalt politi, sier Sachens innenriksminister Roland Wöller til DPA.

Sachsens statsminister Michael Kretschmer var blant dem som skulle møte velgerne i forumet onsdag.

(©NTB)