Dommer gir Mueller mer tid til å vurdere videre rettsprosess mot Manafort

utenriks

Manafort er Donald Trumps tidligere valgkampsjef. For halvannen uke siden ble han kjent skyldig på åtte av i alt 18 tiltalepunkter. De ti resterende greide juryen ikke å bli enige om hvorvidt Manafort var skyldig i eller ei.

Torsdag ga en føderal dommer i delstaten Virginia Muellers team mer tid til å beslutte hvorvidt Manafort skal stilles for retten igjen, skriver ABC News.

Eksperter er ikke overrasket over at etterforskerne får mer tid. De mener at Mueller kan bruke dette strategisk i forbindelse med en annen rettssak Manafort må gjennom.

Den 17. september stilles nemlig Manafort for retten i Washington DC. Tiltalepunktene omfatter konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger, manglende registrering som lobbyist, falsk forklaring og forsøk på å påvirke vitner, skriver Washington Post. Det er satt av tre uker til saken.

Saken mot Manafort har sin bakgrunn i tiden han jobbet som lobbyist for Ukrainas tidligere russiskvennlige regjering. Han var anklaget for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på hemmelige kontoer i utlandet og som han ikke betalte skatt for.

Han er så langt kjent skyldig i fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ha holdt en utenlandsk bankkonto skjult.

