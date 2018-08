Sverigedemokraterna vil leie fengselsplasser i utlandet

utenriks

Forslaget om å inngå avtaler med utenlandske fengsler ble kjent da partiet la fram sitt valgkampprogram onsdag.

– Vi må øke kapasiteten i svensk kriminalomsorg, sier partileder Jimmie Åkeson.

Han viser til at det er ledig fengselskapasitet i andre EU-land.

– Det er også betydelig billigere å drive fengsler i andre land i Europa, slo han fast.

Strengere straffer og tøffere håndtering av kriminalitet er blant satsingsområdene i programmet.

To andre viktige satsinger er velferd og en integrasjonspolitikk som skal øke «samhandlingen» i Sverige. Den innebærer blant annet en nullvisjon når det gjelder asyl- og familiegjenforening og skjerpede krav til folk som vil bli svenske statsborgere.

Partiet vil også senke avgiftene på bensin og diesel med 70 øre literen.

Norge har de siste årene hatt en avtale om at norske innsatte kan overføres Norgerhaven fengsel i Nederland, men avtalen utløper i slutten av denne måneden uten at den vil bli videreført. Til sammen er over 900 domfelte overført til fengselet siden september 2015. Fire av ti ble overført uten å samtykke.

(©NTB)