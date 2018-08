Jimmie Åkesson til frontalangrep på radiokanal

utenriks

Åkesson var gjest hos P3, som er del av Sveriges Radio, onsdag morgen. Da programlederne fortalte at de snart skulle spille av et satireinnslag om SD-lederen – slik de også har gjort med de andre partilederne – fyrte Åkesson løs.

– Det var omtrent det jeg hadde forventet meg av denne skitkanalen jeg nå er med i, sier han på direkten ifølge Expressen.

Åkesson forteller at han stiller opp i morgenprogrammet fordi han «vet at han må», men at han aller helst skulle ha sluppet.

– Hadde jeg vært sjef her, hadde jeg lagt ned P3 med det samme. Jeg synes det er en venstreliberal smørje, slår Åkesson fast.

Sverigedemokraterna har lenge vært kritiske til de etablerte mediene, og allmennkringkasterne spesielt, men har ikke tidligere vært like kraftige i sine angrep – i hvert fall ikke på partiledernivå.

