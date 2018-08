Colombia trekker seg helt fra regionalt samarbeidsorgan

utenriks

Colombia hadde allerede suspendert medlemskapet i UNASUR, i likhet med Chile, Peru, Argentina, Brasil og Paraguay. Organets passivitet i Venezuela-spørsmålet ble kroken på døra.

Det sier Colombias ferske president Ivan Duque i en uttalelse mandag. UNASUR (De søramerikanske lands union) er et organ hvis formål er å dempe spenning og regionale kriser, og fremme samarbeid mellom de tolv medlemslandene.

Duque sa til pressen at utenriksminister Carlos Holmes Trujillo har sendt et brev til UNASUR for å iverksette prosessen med å trekke seg fra samarbeidet, en prosess som vil ta rundt seks måneder å få gjennomført.

– UNASUR har som institusjon aldri fordømt noen av overgrepene til president Nicolas Maduros regjering, sa Duque.

Da UNASUR ble opprettet i 2008 skulle det fremme regional integrering og virke som en buffer mot påvirkning fra USA, men har i stor grad blitt handlingslammet av politiske stridigheter og splittelse innad. Ikke minst er det stor uenighet om hvordan den økonomiske krisen og politiske situasjonen i Venezuela skal håndteres og gripes an.

