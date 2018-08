McCain begraves neste søndag

utenriks

Det er ventet at de tidligere presidentene George W. Bush og Barack Obama vil tale under seremonien.

– De var bitre konkurrenter, begge to. Å be dem om å tale i begravelsen, og for dem å bli beæret over muligheten, sier alt du trenger å vite, sier senator Jeff Flake.

McCain ble operert for en kreftsvulst i hjernen i juli 2017. Fredag opplyste familien at han hadde valgt å avslutte behandlingen, og lørdag døde han, 81 år gammel.

Et av McCains aller siste ønsker mens han kjempet mot hjernekreften var at president Donald Trump ikke får delta i begravelsen, men ifølge anonyme kilder vil trolig visepresident Mike Pence være til stede.

I tillegg til den private begravelsen i Maryland vil det bli holdt flere minneseremonier, blant annet i Phoenix, hvor tidligere visepresident Joe Biden vil tale, og i Washington.

