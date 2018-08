utenriks

Det var ventet at Wa Lone og Kyaw Soe skulle få sin dom mandag, men dommeren har valgt å utsette domsavsigelsen med en uke. Det oppgis ingen årsak for utsettelsen.

De to journalistene er tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter i forbindelse med at de jobbet med en sak i forbindelse med forfølgelsen av den muslimske rohingya-minoriteten.

De risikerer 14 års fengsel hvis de blir kjent skyldige.

Saken mot de to er blitt fordømt av presseorganisasjoner verden over.

