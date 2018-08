Australske myndigheter på jakt etter utlendinger i mangroveskog

utenriks

Det australske grensepolitiet sier at et antall «potensielt ulovlige» utlendinger er oppdaget etter grunnstøtingen i området, som er kjent blant annet for sin slange- og krokodillebestand. Det er uklart om det er snakk om fiskere eller personer som ønsker å søke asyl i Australia.

Folk på stedet forteller at de så folk fra båten rømme inn i skogen etter at fartøyet gikk på grunn nær Daintree River nord i Queensland søndag.

Ifølge australske medier kan det være snakk om vietnamesere, men en tjenestemann fra redningstjenesten sier til nyhetskanalen ABC at båten var indonesisk.

Ifølge Mark Ryan i Queensland-politiet har 15 personer blitt pågrepet så langt. Ifølge avisen Courier Mail i Brisbane kan så mange som 20 andre være på frifot i skogsområdet.

(©NTB)