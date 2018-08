Flere skutt og drept i sentrum av Jacksonville i Florida

utenriks

Skytingen rammet en spillturnering, ifølge CNN.

– Flere drepte på åstedet. Mange er fraktet bort, skriver sheriffens kontor i Jacksonville på Twitter.

En mistenkt gjerningsperson er funnet død på åstedet, og det er så langt ukjent om det finnes flere mistenkte, opplyser politiet.

Ifølge TV-stasjonen CBS melder lokale medier at fire personer er døde, og at det er totalt elleve skuddofre.

– Masseskyting på Jacksonville Landing. Hold dere langt unna området. Det er ikke trygt på nåværende tidspunkt HOLD DERE UNNA, skrev sheriffens kontor på Twitter i etterkant av skytingen.

Skytingen skjedde på en spillturnering, melder CNN. På en nettoverføring av arrangementet kan man høre flere skudd før spillingen brått avbrytes.

Jacksonville Landing ligger langs ei elv i sentrum av byen og består av et stort kjøpesenterkompleks med butikker og kafeer.

– Vi finner mange folk som gjemmer seg i avlåste deler av The Landing. Vi ber dere beholde roen og holde dere gjemt. SWAT gjør et metodisk søk inne i The Landing. Vi vil finne dere, vennligst ikke løp ut, tvitrer politiet.

Jacksonville ligger nordøst i Florida og har over 800.000 innbyggere.