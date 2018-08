Minst 16 omkom i bussulykke i Bulgaria

utenriks

Ulykken skjedde like etter klokka 17 lokal tid lørdag, i øsende regnvær på en svingete vei rundt to mil nord for Bulgarias hovedstad Sofia.

Bussen var full av bulgarske turister som hadde besøkt et kloster, da den kjørte av veien i nærheten av byen Svoge. Bussen falt 20 meter ned en skråning til den ble stående på hjulene på en sidevei. På tur av veien traff bussen fire biler, som ifølge politiet ble knust i ulykken. Personene i bilene kom seg fra ulykken uten skader.

De skadde er brakt til sykehus i hovedstaden i ambulanse, og tilstanden for noen av dem er kritisk.

– 13 mennesker døde på stedet, og tre døde av skadene sine, sa innenriksminister Alentin Radev som raskt innfant seg på ulykkesstedet.

De 33 som var på bussen, var fra en pensjonistforening og var på vei hjem etter et besøk i et kloster. Bussen var 17 år gammel.

Regjeringen har erklært nasjonal sørgedag mandag.

Bulgaria er blant EUs fattigste land. Veiene er til dels dårlig vedlikehold, og mange av bilene er relativt gamle. Rundt 1.000 mennesker dør årlig i trafikkulykker i Bulgaria.