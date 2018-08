Ecuador åpner humanitær korridor for venezuelanere

utenriks

35 busser med venezuelanske flyktninger er på vei gjennom Ecuador og håper å nå fram før Peru innfører nye restriksjoner.

Fra og med midnatt natt til lørdag vil Peru kreve at venezuelanere har pass. Hittil har det vært nok med et id-kort.

– Vi skal fortsette så lenge vi kan, sier Ecuadors innenriksminister Mauro Toscanini.

De som ikke rekker fram i tide, vil bli sittende fast i Ecuador, som allerede har tatt imot en halv million venezuelanere. Ecuador innførte strengere krav for en uke siden.

Titusener av venezuelanere har de siste dagene vært på vei til Peru og Chile for å slutte seg til slektninger som har reist tidligere.

Hundretusener av mennesker har de siste ukene forlatt Venezuela som er på randen av økonomisk, politisk og sosial kollaps.

Ifølge FN har 2,3 millioner av Venezuelas 30,6 millioner innbyggere forlatt landet siden 2014. De fleste har reist til Colombia, Brasil, Ecuador, Peru og Chile, som alle sliter med å ta imot så mange flyktninger.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, advarer mot en enorm flyktningkrise og gjør det klart at alle tiltak som andre land måtte iverksette, ikke må hindre at de som søker beskyttelse, blir tatt imot.

(©NTB)