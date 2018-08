USAs sentralbanksjef spår flere renteøkninger

utenriks

Markedene reagerte svært positivt på den optimistiske talen fredag, og Wall Street-aksjene noterte nye rekorder innen stengetid fredag.

S&P 500-indeksen la på seg 0,6 prosent, Nasdaq steg 0,9 prosent og Dow Jones klatret 0,5 prosent på børsene i New York.

Det var knyttet stor spenning til Powells tale etter at Donald Trump gjentok kritikken av sentralbankens renteøkninger, som presidenten mener undergraver forsøk på å styrke økonomien.

Sentralbanksjefen svarte ikke direkte på kritikken under den årlige samlingen av økonomer og sentralbanktopper i delstaten Wyoming.

Men han påpekte at USAs sentralbank vil gjøre alt som skal til for økonomien, for å stagge inflasjon eller i møte med en eventuell ny krise. Økonomien i USA er stadig sterk, og prisene øker omtrent på nivå med sentralbankens mål på 2 prosent, påpekte Powell.

De fleste markedsobservatører forventer at sentralbanken hever rente to ganger til innen året er omme.

