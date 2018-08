Sør-Afrika kaller amerikansk diplomat inn på teppet

utenriks

Ifølge den sørafrikanske regjeringen ble USAs chargé d'affaires, Jessye Lapenn, kalt inn for å få overbrakt «det sørafrikanske folkets misnøye».

Lapenn fikk også beskjed om at regjeringen er skuffet over at USA ikke har brukt tilgjengelige diplomatiske kanaler.

Innkallelsen skjer to dager etter at den amerikanske presidenten la ut en Twitter-melding der han kritiserer Sør-Afrika for å ta jord og eiendommer fra bønder uten å gi dem erstatning. Han hevdet også at det foregår drap i stor skala på hvite bønder.

Sør-Afrika framholder at Twitter-meldingen er basert på feilinformasjon og at den kun bidrar til å polarisere debatten i en svært viktig og sensitiv sak.

Trump sendte meldingen rett etter at Fox News hadde vist et innslag om beslag av jord i Sør-Afrika.

Landet er midt i en opphetet debatt om en landreform som vil kunne føre til at jordbruksområder blir ekspropriert av staten. Myndighetene har siden 1994 forsøkt å kjøpe opp jord for å skape en likere fordeling mellom svarte og hvite, men fortsatt er mesteparten av jorden eid av landets hvite mindretall.

