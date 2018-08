John Lennons drapsmann nektet løslatelse for tiende gang

utenriks

63-åringen skal ha fått beskjed om at hans løslatelse «vil være uforenelig med samfunnets velferd og sikkerhet», ifølge nyhetsbyrået AP.

Chapman skjøt og drepte Lennon utenfor artistens hjem i Manhattan 8. desember 1980 og soner en dom på 20 år til livstid i et fengsel i New York.

Myndighetene begrunnet avslaget med at det ikke bare ville «formilde alvorlighetsgraden av forbrytelsen». Det ble også lagt til grunne at en løslatelse vil utgjøre en fare for den offentlige sikkerheten fordi noen kan forsøke å skade ham ut av sinne eller hevn for å oppnå berømmelse.

Chapman kan igjen søke om prøveløslatelse i august 2020.

