Fire omkom da buss kjørte utfor bru i Finland

utenriks

Ulykken skjedde nær byen Kuopio øst i landet, melder rikskringkastingen YLE.

Et øyenvitne forteller til statskanalen at bussen passerte en avkjøring i høy fart på to hjul og støtte sammen med flere biler som hadde stanset for rødt lys, før den fortsatte over kanten på brua og falt ned på jernbanesporet.

Minst fem biler var involvert i ulykken, opplyser politiet til nyhetsbyrået SPT.

Ulykken skjedde like før klokken 15 fredag. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent, men bussen kan ha hatt en teknisk feil, ifølge SPT.

Bilder fra stedet viser den hvite bussen ligge på siden på jernbanesporet. Bruas rekkverk ble revet ned fra deler av brua.

