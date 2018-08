Befolkningen på Hawaii forbereder seg på orkanen Lane

utenriks

Klassifiseringen av Lane ble onsdag nedjustert fra kategori 5, som er den høyeste kategorien, til en kategori 4. Vindstyrken er nå på rundt 70 meter i sekundet, men med kraftigere vindkast. Orkanen vil trolig bli ytterligere svekket de neste par dagene, men det er fremdeles ventet at den vil være farlig når den kommer nærmere land.

Det er foreløpig usikkert hvor orkanen vil treffe, men det statlige National Weather Service (NWS) har sendt ut orkanvarsel for Maui og øya Hawaii. Det er også fare for storm og mye regn på de andre øyene i øygruppen i Stillehavet. Lokalt over Hawaii ventes det å komme over 500 millimeter nedbør.

– Lanes sentrum vil komme farlig nært Hawaii fra torsdag til søndag, melder NWS i en uttalelse. Videre sier de at delstaten bør forberede seg på at stormen kan føre til tap av liv.

Treffer sjeldent land

Lane befant seg onsdag morgen, lokal tid, 515 kilometer sørøst for øya Hawaii og beveget seg nord-nordvest med en hastighet på 15 kilometer i timen. Allerede onsdag ettermiddag kan øya Hawaii få vindkast opp i storm styrke.

Orkaner treffer veldig sjeldent land på Hawaii, og det er nesten tre tiår siden sist en stor orkan rammet øygruppa. Seks personer mistet da livet.

Forbereder seg

Både delstaten og den største øya har navnet Hawaii. På folkemunne kalles dermed øya Big Island for å skille mellom de to.

Guvernør David Ige erklærte tirsdag unntakstilstand for Big Island og ber innbyggere og besøkende om å ta situasjonen på alvor.

Mange av innbyggerne over hele Hawaii hamstrer nå vann, nudler, toalettpapir og andre varer for å forberede seg på muligheten for å stå uten forsyninger og strøm over lengre tid som følge av orkanens herjinger.

Oppfordring fra presidenten

President Donald Trump ber på Twitter innbyggerne forberede seg på stormen.

«Alle som er i banen til #HurricaneLane, vær så snill forbered dere, vær oppmerksom på råd fra staten og lokale ledere og følg @NWShonolulu for oppdateringer. Vær trygge!", skriver han.

(©NTB)