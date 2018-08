Rettsavgjørelse om Zimbabwe-valget ventes fredag

utenriks

Opposisjonen har anklaget valgvinner Emmerson Mnangagwa for å ha jukset seg til seieren over Nelson Chamisa i valget i slutten av juni.

Under rettshøringen om valget onsdag gjentok Thabani Mpofu fra Chamisas parti MCD beskyldningene.

– Det var minst 16 valgstasjoner hvor det ble identiske resultater for Chamisa og Mnangagwa. Det er nesten som et barn som leker med tall, sa Mpofu i retten.

MCDs klage på valgresultatet har gjort at innsettelsen av Mnangagwa ble utsatt fram til grunnlovsdomstolen har sagt sitt. Avgjørelsen er ventet fredag.

Domstolen kan kåre en vinner, be om et nyvalg, be om en ny valgomgang mellom de to som fikk flest stemmer eller be om at stemmene telles på nytt.

(©NTB)