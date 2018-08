HRW: Fem aktivister risikerer dødsstraff i Saudi-Arabia

utenriks

En av de fem aktivistene er Israa al-Ghomgham som har sittet fengslet siden 2015. Hun skal være den første kvinnen som risikerer dødsstraff for rettighetsrelatert arbeid. Hun er blant annet anklaget for å ha oppfordret til protester og å gi moralsk støtte til opprørere, ifølge Reuters.

Påtalemyndigheten skal ifølge HRW ha bedt om dødsstraff for alle de fem aktivistene, i rettssaken som pågår mot dem.

– Enhver henrettelse er forferdelig, men det å be om dødsstraff for aktivister som al-Ghomgham, som ikke engang er anklaget for voldelig oppførsel, er avskyelig, sier Sarah Leah Whitson, direktør for Human Rights Watch (HRW) i Midtøsten.

Siden mai har et tosifret antall saudiarabiske kvinnelige aktivister blitt fengslet, ifølge FN. Flere anklages for å samarbeide med «fiender av landet», mens enkelte er blitt løslatt.

(©NTB)