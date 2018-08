Demokratene ber om høring om Trumps kritikk av FBI

utenriks

Demokraten Nadler sitter selv i justiskomiteen, hvor partiet hans er i mindretall. Nå ber han komiteens leder Bob Goodlatte om at det umiddelbart holdes høringer om Donald Trumps gjentatte Twitter-angrep på FBI og Justisdepartementet.

Ifølge Nadler er Trumps mål med angrepene å påvirke spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning.

Nadler krever at Kongressen må handle etter at advokat Michael Cohen tirsdag tilsto å ha betalt to av presidentens angivelige elskerinner for å holde munn på ordre fra «kandidaten til et føderalt embete». Formuleringen viser utvilsomt til Trump.

– Vi må svare på denne korrupsjonskulturen som har fått fotfeste under Trump og de republikanske majoritetene i Kongressen, sier Nadler.

