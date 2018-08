BuzzFeed-journalist utvist fra Kina

utenriks

Amerikanske Megha Rajagopalan, som har bodd i Kina i seks år, har laget en rekke saker om myndighetenes behandling av uigurene i Xinjiang-regionen vest i Kina.

Ifølge menneskerettsforkjempere er hundretusener av mennesker fra den muslimske minoriteten plassert i omskoleringsleire.

Rajagopalan forlot Kina i februar. I en melding på Twitter onsdag skriver hun at det kinesiske utenriksdepartementet nektet å gi henne et nytt visum i mai.

Presseklubben for utenrikskorrespondenter i Beijing mener at departementet ikke har kommet med en klar begrunnelse for hvorfor Rajagopalan nektes visum. Den understreker også at den amerikanske journalisten alltid har jobbet i henhold til de høyeste journalistiske standardene mens hun har vært i Kina.

– Vi mener at dette er svært beklagelig og uakseptabelt for en regjering som stadig insisterer på at utenlandske journalister er velkomne til skrive om landet, skriver presseklubben.

I en kort melding til nyhetsbyrået AFP opplyser kinesisk UD at «den kinesiske regjeringen håndterer visum til utenlandske journalister i henhold til lover og regler».

