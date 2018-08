utenriks

Turnbull stilte posten til disposisjon under møte i Det liberale partiet etter at det i flere uker hadde blitt spekulert i at han ikke hadde nok støtte blant sine egne og at Dutton ville ha jobben.

Tirsdag ble det stemt over hvem av de to som skulle holde statsministerposten, og Turnbull vant med 48 mot 35 av stemmene.

